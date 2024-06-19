Агапия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти21.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: Егор
Рождение ребёнка
10.04.1852
Сын: Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Архипович
Рождение ребёнка
17.02.1854
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Архипович
Рождение ребёнка
10.08.1856
Сын: Мирон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Архипович
Смерть
21.01.1858