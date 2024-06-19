Агапия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Егоровна

Место рождения

Новый Убей, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Егор

Новый Убей, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1852

Сын: Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Архипович

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1854

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Архипович

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1856

Сын: Мирон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Архипович

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.01.1858

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