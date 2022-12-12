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Коробов Емельян Николаев

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1887 ст.

Дочь: Васильева Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Максимова

Смерть
Неизвестно
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