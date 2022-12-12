Коробов Емельян Николаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1887 ст.
Дочь: Васильева Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Анастасия Максимова
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Максимова
Смерть
Неизвестно