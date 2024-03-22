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Павел Егорович

Место рождения

Доборшино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Егор Пименов

Мать: Наталья Петрова

Доборшино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Марья Иванова

Доборшино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Марья Иванова

Доборшино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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