Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Егор Пименов
Мать: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно