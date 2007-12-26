Чухарев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарев Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2007

Отец: Чухарев Алексей Николаевич

Мать: Чухарева Лариса

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