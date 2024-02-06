Близнюк Марина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1892
Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев
Рождение ребёнка
02.03.1898
Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: Близнюк Татиана Викторова
Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев
Рождение ребёнка
02.04.1983
Дочь: Близнюк Анастасия Викторова
Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев
Рождение ребёнка
04.09.1985
Дочь: Близнюк Елисавета Викторова
Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно