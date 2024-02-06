Близнюк Марина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюк Марина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1892

Сын: Близнюк Иван Викторов

Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев

Рождение ребёнка
02.03.1898

Сын: Близнюк Павел Викторов

Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: Близнюк Татиана Викторова

Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев

Рождение ребёнка
02.04.1983

Дочь: Близнюк Анастасия Викторова

Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев

Рождение ребёнка
04.09.1985

Дочь: Близнюк Елисавета Викторова

Отец ребёнка: Близнюк Виктор Григориев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близнюк Виктор Григориев

Смерть
Неизвестно
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