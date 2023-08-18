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Мусихина Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Анна Тарасова

Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мусихин Панкрат Тарасов

Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Мусихин Климонт Тарасов

Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Котлецова Дарья Тарасова

Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Тарас Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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