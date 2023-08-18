Мусихина Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Анна Тарасова
Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Котлецова Дарья Тарасова
Отец ребёнка: Мусихин Тарас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Тарас Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717