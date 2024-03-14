Плюхина Наталия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Наталия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Плюхин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Филипповна

Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устинья Филипповна

Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Филипп Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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