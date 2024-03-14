Плюхина Наталия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Филипповна
Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устинья Филипповна
Отец ребёнка: Плюхин Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно