Крючкова (Вьюнова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий
Россия Калиниская обл. Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домникова Тоня
Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий
Россия Калиниская обл. Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий