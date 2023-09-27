Крючкова (Вьюнова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Вьюнова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий

Россия Калиниская обл. Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домникова Тоня

Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий

Россия Калиниская обл. Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков (хамцов) Василий

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