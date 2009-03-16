Георгиади Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргиади Леонид Григорьевич

Георгиади Леонид Григорьевич

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

16.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2009

Отец: Георгиади Григорий Александрович

Мать: Георгиади Дарья Валерьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close