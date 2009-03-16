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Георгиади Леонид Григорьевич
Георгиади Леонид Григорьевич
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
16.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Георгиади Григорий Александрович
1984 г.р.
Мать
Георгиади (Старикова) Дарья Валерьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2009
Отец:
Георгиади Григорий Александрович
Мать:
Георгиади Дарья Валерьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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