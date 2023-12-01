Власкин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власкин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1928 г.р.
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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.09.1928

Сын: Власкин Федор

Мать ребёнка: Наталья

Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
Умер в 92
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