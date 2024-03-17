Астафьев Прокофий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Астафьев Григорий Антипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Астафьев Михаил Прокофьев
Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Астафьев Андрей Прокофьев
Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова
Смерть
Неизвестно