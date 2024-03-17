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Астафьев Прокофий Григорьев

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Астафьев Григорий Антипов

Мать: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Астафьев Михаил Прокофьев

Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1852

Жена: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Астафьев Семен Прокофьев

Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Астафьев Андрей Прокофьев

Мать ребёнка: Астафьева (Золотухина) Надежда Абрамова

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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