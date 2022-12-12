Молчанова (Глинка) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893
Отец: Глинка Дмитрий Николаевич
Мать: Глинка Вера Петровна
Крещение
30.05.1893
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов. Восприемники - вдова губернского секретаря Наталья Михайловна Глинка и вологодский купец Пётр Иванович Ледков.
Бракосочетание
26.07.1914
Зосимо-Савватиевская церковь. Священник Николай Сумароков. Поручители по женихе: действительный статский советник Дмитрий Петрович Ильин и студент Санкт-Петербургского технологического имени Императо... Показать все
Смерть
Неизвестно