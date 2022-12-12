Молчанова (Глинка) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова (Глинка) Наталья Дмитриевна

Молчанова (Глинка) Наталья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893

Отец: Глинка Дмитрий Николаевич

Мать: Глинка Вера Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
30.05.1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь. Священник Владимир Смирнов. Восприемники - вдова губернского секретаря Наталья Михайловна Глинка и вологодский купец Пётр Иванович Ледков.
Бракосочетание
26.07.1914

Муж: Молчанов Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Зосимо-Савватиевская церковь. Священник Николай Сумароков. Поручители по женихе: действительный статский советник Дмитрий Петрович Ильин и студент Санкт-Петербургского технологического имени Императо... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close