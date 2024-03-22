Неволина (Воробьева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неволина (Воробьева) Анна Ивановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1897 ст.

Дата смерти

15.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897 ст.

Отец: Воробьёв Иван Никитин

Мать: Воробьёва Агафья Осипова

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Неволин Кузьма Гордеевич

Отец ребёнка: Неволин Гордей Степанович

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1925

Сын: Неволин Дмитрий Гордеевич

Отец ребёнка: Неволин Гордей Степанович

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.06.1989
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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