Неволина (Воробьева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1897 ст.
Дата смерти15.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897 ст.
Отец: Воробьёв Иван Никитин
Мать: Воробьёва Агафья Осипова
Рождение ребёнка
19.11.1918
Отец ребёнка: Неволин Гордей Степанович
Рождение ребёнка
27.02.1925
Сын: Неволин Дмитрий Гордеевич
Отец ребёнка: Неволин Гордей Степанович
Смерть
15.06.1989
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область