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Рудник Дмитрий Александрович

Место рождения

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

21.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1988

Отец: Рудник Александр Викторович

Мать: Рудник Вера Ивановна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
11.01.2010

Дочь: Рудник Дарина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудник Елена Александровна

Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Рудник Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудник Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудник Елена Александровна

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