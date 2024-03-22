Рудник Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1988
Отец: Рудник Александр Викторович
Мать: Рудник Вера Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.2010
Дочь: Рудник Дарина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудник Елена Александровна
Рождение ребёнка
27.05.2011
Дочь: Рудник Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудник Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно