Семенова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семенов Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Семенов Артемий Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ипполит Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Семенов Спиридон Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно