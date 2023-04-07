Семенова Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Семенов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Семенов Артемий Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ипполит Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Семенов Спиридон Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно
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