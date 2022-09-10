Макаров Тимофей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Тимофей Романович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2022

Отец: Макаров Роман Николаевич

Мать: Макарова Татьяна Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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