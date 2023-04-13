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Landau (Landau) Rachel
Landau (Landau) Rachel
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1905
Дата смерти
1978
Пол
Женский
Отец
Landau Smuel Baruch
1882 г.р.
Мать
Landau (Margalit) Le'ah
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец:
Landau Smuel Baruch
Мать:
Landau Le'ah
Смерть
1978
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