Landau (Landau) Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Landau (Landau) Rachel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Landau Smuel Baruch

Мать: Landau Le'ah

Смерть
1978
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