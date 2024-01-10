Горчакова (Гордиенко) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Гордиенко Григорий Иванович
Мать: Гордиенко Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Горчаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков Виталий Петрович
Отец ребёнка: Горчаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горчаков Пётр
Место жительства
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра