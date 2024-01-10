Горчакова (Гордиенко) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Гордиенко) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Гордиенко Григорий Иванович

Мать: Гордиенко Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Горчаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков Виталий Петрович

Отец ребёнка: Горчаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Пётр

Место жительства
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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