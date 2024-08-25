Неонила Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смерти04.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
дата вычислена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
Бракосочетание
29.10.1852 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-85S?i=39&wc=QPG2-9FW%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433262&cc=1931806
Рождение ребёнка
27.07.1858 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-7L63?i=13&wc=QGZ2-P31%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887140&cc=1931806
Рождение ребёнка
15.10.1859 ст.
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-WHJX?i=25&wc=QGZ2-GBB%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887148&cc=1931806
Рождение ребёнка
02.03.1863 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-QZ9L?i=9&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Рождение ребёнка
29.03.1864 ст.
Сын: Евфимий Семенович
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-TWRQ?i=11&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806
Рождение ребёнка
18.07.1872 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Хомутов Симеон Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-9SXQ?i=18&wc=QGTG-HJR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605567&cc=1931806
Смерть
04.03.1902 ст.
от старости https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-Y5DR?i=48&wc=QPF4-5GS%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590043888&cc=1931806