Кутушева Багида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутушева Багида

Кутушева Багида

Место рождения

д.Таймас

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Таймас
Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович

Отец ребёнка: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич

д.Тюканово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.03.1934

Сын: Кутушев Ахмадей Ахмадуллович

Отец ребёнка: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close