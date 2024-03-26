Кутушева Багида
Место рожденияд.Таймас
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Кутушев Ахметсафа Ахмадуллович
Отец ребёнка: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич
д.Тюканово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.03.1934
Сын: Кутушев Ахмадей Ахмадуллович
Отец ребёнка: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ