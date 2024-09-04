Алгазин Иван Еремеевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения20.06.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1852
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна
Смерть
Неизвестно