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Алгазин Иван Еремеевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

20.06.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1852

Отец: Алгазин Еремей Парфёнович

Мать: Алгазина Степанида Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Зиновия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Перфил Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Алгазин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Зиновия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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