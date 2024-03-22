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Сизой Финогей Григорьев

Место рождения

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

Около 1744 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: Сизой Григорий Семёнов

Мать: не указана

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Сизой Федот Финогеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Сизой Антон Финогеев

Мать ребёнка: не указана

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Черкашенина Василиса Финогеева

Мать ребёнка: не указана

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Сизой Фрол Финогеев

Мать ребёнка: не указана

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Сизой Степан Финогеев

Мать ребёнка: не указана

Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 1744 ст.
Прилепы, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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