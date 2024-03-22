Сизой Финогей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1720
Дата смертиОколо 1744 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Отец: Сизой Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1735 ст.
Сын: Сизой Федот Финогеев
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сизой Антон Финогеев
Рождение ребёнка
1737 ст.
Дочь: Черкашенина Василиса Финогеева
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Сизой Фрол Финогеев
Рождение ребёнка
1744 ст.
Смерть
Около 1744 ст.