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Sonnatar Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1834

Дата смерти

28.06.1891

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1834

Отец: Mällo Peeter

Мать: Mai

Смерть
28.06.1891
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