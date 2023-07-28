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Sonnatar Jaan
Sonnatar Jaan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1834
Дата смерти
28.06.1891
Пол
Мужской
Отец
Mällo Peeter
1803 г.р.
Мать
(Mällo) Mai
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1834
Отец:
Mällo Peeter
Мать:
Mai
Смерть
28.06.1891
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