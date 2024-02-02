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Муллин Павел Филиппович

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Место рождения

д.Ивановка

Дата рождения

10.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1958

Отец: Муллин Филарет Васильевич

Мать: Карманова Антонина Трофимовна

д.Ивановка
Рождение ребёнка
13.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саврасова Надежда Фёдоровна

Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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Рождение ребёнка
11.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саврасова Надежда Фёдоровна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саврасова Надежда Фёдоровна

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