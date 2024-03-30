Самовольникова (Щуклина) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самовольникова (Щуклина) Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1838 по 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839

Отец: Щуклин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1862

Дочь: Самовольникова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Самовольников Семен Федорович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самовольников Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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