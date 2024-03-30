Самовольникова (Щуклина) Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1838 по 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839
Отец: Щуклин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1862
Дочь: Самовольникова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Самовольников Семен Федорович
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно