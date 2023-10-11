Рожин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Николай Иванович

Мать ребёнка: Рожина Ираида Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Иван Иванович

Мать ребёнка: Рожина Ираида Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рожина Ираида Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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