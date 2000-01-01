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Шубин Васильевич Леонидович
Шубин Васильевич Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Шубин Леонид Алексеевич
Мать
Шубина (Сарычева) Мария Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Отец:
Шубин Леонид Алексеевич
Мать:
Шубина Мария Васильевна
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