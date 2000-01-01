Шубин Васильевич Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Васильевич Леонидович

Шубин Васильевич Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Шубин Леонид Алексеевич

Мать: Шубина Мария Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close