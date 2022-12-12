Ермилов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1930
Сын: Ермилов Валерьян Алексеевич
Мать ребёнка: Ермилова Антонина Андреевна
Самарская обл. Кинельский р-н СХИ
Смерть
1942
Копани, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
пропал без вести, при раскопках в 1953году найден медальон