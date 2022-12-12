Ермилов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилов Алексей Васильевич

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Место рождения

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Ермилов Валерьян Алексеевич

Мать ребёнка: Ермилова Антонина Андреевна

Самарская обл. Кинельский р-н СХИ
Смерть
1942
Копани, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
пропал без вести, при раскопках в 1953году найден медальон
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