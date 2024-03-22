Волкова Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Макова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Дочь: Лыкова-Волкова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.
Сын: Волков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Волкова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1906 ст.
Дочь: Волкова Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Сын: Волков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно