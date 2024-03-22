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Волкова Ольга Матвеевна

Место рождения

Балакирево, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Макова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.

Сын: Волков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.

Дочь: Лыкова-Волкова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.

Сын: Волков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Волкова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Волков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.09.1903 ст.

Сын: Волков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.09.1906 ст.

Дочь: Волкова Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Волков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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