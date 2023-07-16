Петрова Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Петрова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петров Лев Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
30.07.1912
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович
Смерть
1943