Петрова Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Петрова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петров Лев Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
30.07.1912

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Никифорович

Смерть
1943
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