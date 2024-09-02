Балакин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Балакин Иван

Мать: не указана

Восприемник
02.10.1880 ст.
Барабаново, Кашира, Московская область
Упоминается как восприемник (крёстный) Григория Яковлевича Балакина, сына Якова Ивановича Балакина (вероятно, они братья). Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/636b2a0c-849d-4e89-8d28-af681c5... Показать все
Смерть
Неизвестно

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