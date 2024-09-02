Балакин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балакин Иван
Мать: не указана
Восприемник
02.10.1880 ст.
Барабаново, Кашира, Московская область
Упоминается как восприемник (крёстный) Григория Яковлевича Балакина, сына Якова Ивановича Балакина (вероятно, они братья). Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/636b2a0c-849d-4e89-8d28-af681c5... Показать все
Смерть
Неизвестно