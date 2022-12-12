Сафонов Иван Селиверстович
Место рожденияРязанская губ., Сапожковский уезд, Жолобобарковская вол., д. Бахметьево
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губ., Сапожковский уезд, Жолобобарковская вол., д. Бахметьево
Военная служба
17.12.1916 ст.
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
Выбытие из 275 Запасного полевого госпиталя в строй
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна
Военная служба
28.05.1944
Сараевский РВК, Рязанская обл., Сараевский р-н
Поступление на военную службу Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 353 зсп
Демобилизация
17.06.1944
Привокзальный, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Выбытие из воинской части: Куда выбыл: 80 див. ПВО Номер команды: 15205
Смерть
Неизвестно
Желобово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область