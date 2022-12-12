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Сафонов Иван Селиверстович

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Место рождения

Рязанская губ., Сапожковский уезд, Жолобобарковская вол., д. Бахметьево

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд, Жолобобарковская вол., д. Бахметьево
Военная служба
17.12.1916 ст.
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
Выбытие из 275 Запасного полевого госпиталя в строй
Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Матрёна Матвеевна

Военная служба
28.05.1944
Сараевский РВК, Рязанская обл., Сараевский р-н
Поступление на военную службу Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 353 зсп
Демобилизация
17.06.1944
Привокзальный, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Выбытие из воинской части: Куда выбыл: 80 див. ПВО Номер команды: 15205
Смерть
Неизвестно
Желобово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
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