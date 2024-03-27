Хлескин Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлескин Николай Георгиевич

Хлескин Николай Георгиевич

Место рождения

Башкортостан с. Куганак

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: Хлескин Георгий

Мать: Хлескина Клавдия

Башкортостан с. Куганак
Рождение ребёнка
25.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлескина Нина Ивановна

г.Кумертау
Бракосочетание
?.06.1985

Жена: Хлескина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close