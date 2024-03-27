Хлескин Николай Георгиевич
Место рожденияБашкортостан с. Куганак
Дата рождения24.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Отец: Хлескин Георгий
Мать: Хлескина Клавдия
Башкортостан с. Куганак
Рождение ребёнка
25.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлескина Нина Ивановна
г.Кумертау
Бракосочетание
?.06.1985
Жена: Хлескина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно