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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пономарев Сергей Иосифович
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович