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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пономарев Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Иванович

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