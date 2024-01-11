Рукша Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукша Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Рукша Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Рукша Андрей

Жорновка, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукша Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Рукша Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукша Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рукша Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рукша Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Рукша Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукша Андрей

Смерть
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область
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