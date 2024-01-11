Рукша Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1904
Отец ребёнка: Рукша Андрей
Жорновка, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рукша Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукша Иван Андреевич
Отец ребёнка: Рукша Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рукша Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Рукша Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рукша Андрей
Смерть
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область