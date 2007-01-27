Баранов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1959
Дата смерти27.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
31.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
27.01.2007