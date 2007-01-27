Баранов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1959

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
27.01.2007
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