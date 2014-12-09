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Козин Евгений Николаевич

Место рождения

Россия Омская область Калачинский район деревня Потанино

Дата рождения

15.04.1947

Дата смерти

09.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947

Отец: Козин Николай Иванович

Мать: Козина Мария Михайловна

Россия Омская область Калачинский район деревня Потанино
Бракосочетание
22.12.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тунгор
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.2014
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Похороны
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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