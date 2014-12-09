Козин Евгений Николаевич
Место рожденияРоссия Омская область Калачинский район деревня Потанино
Дата рождения15.04.1947
Дата смерти09.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1947
Отец: Козин Николай Иванович
Мать: Козина Мария Михайловна
Россия Омская область Калачинский район деревня Потанино
Бракосочетание
22.12.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тунгор
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2014
Похороны
Неизвестно