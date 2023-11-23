Василий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Стефан Стефанов

Мать: Екатерина Михайлова

Образование
С 1794
г. Ярославль
обучался в семинарии
Работа или профессия
1807
г. Ярославль
состоял учителем пиитики в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1809
г. Москва
по собственному желанию выбыл Московский императорский университет
Смерть
Неизвестно
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