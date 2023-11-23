Василий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Стефан Стефанов
Мать: Екатерина Михайлова
Образование
С 1794
г. Ярославль
обучался в семинарии
Работа или профессия
1807
г. Ярославль
состоял учителем пиитики в Ярославской духовной семинарии
Работа или профессия
1809
г. Москва
по собственному желанию выбыл Московский императорский университет
Смерть
Неизвестно