Горшков Сергей Георгиевич
Место рожденияг. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии
Дата рождения26.02.1910
Дата смерти13.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии
Место жительства
С 1910
г. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии
Место жительства
С 1912 по 1926
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1927
Место жительства
С 1932
Тихоокеанский флот
Место жительства
С 1940
Черноморский флот
Место жительства
С 1955 по 1988
Смерть
13.05.1988