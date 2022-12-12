Горшков Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Сергей Георгиевич

Горшков Сергей Георгиевич

avatar

Место рождения

г. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии

Дата рождения

26.02.1910

Дата смерти

13.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии
Место жительства
С 1910
г. Каменец-Подольский, Каменецкий уезд Подольской губернии
Место жительства
С 1912 по 1926
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932
Тихоокеанский флот
Место жительства
С 1940
Черноморский флот
Место жительства
С 1955 по 1988
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1988
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close