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Наум Антонов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

1740 или 1752 г.р.

Мать

1743 г.р.

Жена

Между 1771 и 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Антон Сергеев

Мать: Анна Тимофеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50, 177, 373); ИР ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Матрона Наумова

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Исповедные росписи ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Бракосочетание
После 1791 ст.

Жена: Агафья Фёдорова

Источники: Ревизские сказки по 7 и 8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и 373)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Артём Наумов

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (Ф.51 О.8 Д.20, 177, 373); Исповедные росписи ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Наумова

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Ревизские сказки по 7 и 8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и 373)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Василиса Наумова

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816 (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ипат Наумов

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Смерть
После 1834 ст.
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