Наум Антонов
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Антон Сергеев
Мать: Анна Тимофеева
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50, 177, 373); ИР ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Матрона Наумова
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Ист.: Исповедные росписи ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Бракосочетание
После 1791 ст.
Жена: Агафья Фёдорова
Источники: Ревизские сказки по 7 и 8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и 373)
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Артём Наумов
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (Ф.51 О.8 Д.20, 177, 373); Исповедные росписи ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Наумова
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Источники: Ревизские сказки по 7 и 8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и 373)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Василиса Наумова
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Источник: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816 (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20)
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ипат Наумов
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Источники: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Смерть
После 1834 ст.