Мамсуров Бимболат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Бимболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Мамсуров Джанхот

Мать: Мамсурова ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамсуров Темир-Болат

Мать ребёнка: Мамсурова Хури

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мамсуров Хату Бимболатович

Мать ребёнка: Мамсурова Хури

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мамсуров Заурбек

Мать ребёнка: Мамсурова Хури

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Хури

Смерть
Неизвестно
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