Мамсуров Бимболат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Мамсуров Джанхот
Мать: Мамсурова ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мамсуров Темир-Болат
Мать ребёнка: Мамсурова Хури
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мамсуров Хату Бимболатович
Мать ребёнка: Мамсурова Хури
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мамсуров Заурбек
Мать ребёнка: Мамсурова Хури
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Хури
Смерть
Неизвестно