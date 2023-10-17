Паниткова (Нижебовская) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1907
Дата смерти15.09.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1907
Отец: Нижебовский Николай
Мать: Нижебовская ?
Рождение ребёнка
21.08.1929
Сын: Сидоренко Николай Иванович
Отец ребёнка: Сидоренко Иван
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Панитков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Панитков Павел Степанович
Рождение ребёнка
25.05.1939
Дочь: Ткаченко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Панитков Павел Степанович
Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
15.09.1990