Паниткова (Нижебовская) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниткова (Нижебовская) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1907

Дата смерти

15.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1907

Отец: Нижебовский Николай

Мать: Нижебовская ?

Рождение ребёнка
21.08.1929

Сын: Сидоренко Николай Иванович

Отец ребёнка: Сидоренко Иван

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Панитков Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Панитков Павел Степанович

Рождение ребёнка
25.05.1939

Дочь: Ткаченко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Панитков Павел Степанович

Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
15.09.1990
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