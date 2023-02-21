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Тыршин Никифор Лазарев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1901 ст.

Жена: Тыршина Февронья Игнатьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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