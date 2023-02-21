Тыршин Никифор Лазарев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1901 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно