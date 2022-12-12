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Калужинов Иван Трифонович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Калужинов Трифон Данилович

Мать: Калужинова Евдокия Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Калужинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Калужников Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Калужников Никита Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1848
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