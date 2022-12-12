Калужинов Иван Трифонович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Калужников Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калужников Никита Иванович
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина
Смерть
1848