Дёмин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: Дёмин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Чихирникова Неонила Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно