Дёмин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: Дёмин Евдоким Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Чихирникова Неонила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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