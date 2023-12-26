(Хасанова) Мириям Идиятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасанова) Мириям Идиятовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1928

Отец: Хасанов Хидиятулла (Идият) Хасанович

Мать: Хасанова Хуснизиган (Зигал) Хамидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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