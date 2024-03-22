Бойков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1972
Отец: Бойков Иван Николаевич
Мать: Бойкова Полина Исаевна
Рождение ребёнка
25.10.1994
Дочь: Симко Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бойкова Светлана
Рождение ребёнка
06.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойкова Светлана
Место жительства
Неизвестно