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Бойков Николай Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

24.06.1972

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1972

Отец: Бойков Иван Николаевич

Мать: Бойкова Полина Исаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.10.1994

Дочь: Симко Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бойкова Светлана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойкова Светлана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
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