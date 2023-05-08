Ефанова-Шальнева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова-Шальнева Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1923

Дочь: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ефанова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимонина-Ефанова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефанов Георгий Александрович

Смерть
1983
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