Ефанова-Шальнева Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1923
Дочь: Луканина-Ефанова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ефанова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина-Ефанова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Ефанов Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983