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Колбин Илья Никитич

Место рождения

Колбинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1866

Отец: Колбин Никита Григорьевич

Мать: Колбина ?

Колбинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Колбин Иван Ильич

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Колбинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колбина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: ?

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Колбина Федосья Ильинична

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Колбин Павел Ильич

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна

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