Колбин Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения07.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1866
Отец: Колбин Никита Григорьевич
Мать: Колбина ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колбин Иван Ильич
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колбина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: ?
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Колбина Федосья Ильинична
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Колбин Павел Ильич
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбин Алексей Ильич
Мать ребёнка: Колбина Александра Лукьяновна