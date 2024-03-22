Ляличева (Бахмутова) Домника Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличева (Бахмутова) Домника Кириллова

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1878 и 1880 ст.

Дата смерти

17.02.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Муж: Ляличев Федор Антонович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.

Дочь: Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Ляличев Федор Антонович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Ляличев Федор Антонович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.02.1903 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: чахотка
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