Ляличева (Бахмутова) Домника Кириллова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1878 и 1880 ст.
Дата смерти17.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.
Бракосочетание
23.10.1896 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.
Дочь: Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Ляличев Федор Антонович
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Ляличев Федор Антонович
Смерть
17.02.1903 ст.
Причина смерти: чахотка